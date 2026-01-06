Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre o cineasta húngaro Bela Tarr

O cineasta húngaro Bela Tarr morreu nesta terça-feira (6), aos 70 anos, anunciou o diretor Bence Fliegauf à agência de notícias MTI, em nome da família. 

O mestre do cinema húngaro, que morreu após uma longa doença, é conhecido por suas obras complexas e sombrias, principalmente "Satantango" (1994), um filme de sete horas sobre o colapso do comunismo na Europa Oriental e seu declínio material e espiritual. 

O filme é uma adaptação do romance de mesmo nome, do ganhador do Prêmio Nobel László Krasznahorkai, com quem Tarr colaborou em diversas ocasiões.

