Morre o cineasta húngaro Bela Tarr

O cineasta húngaro Bela Tarr morreu nesta terça-feira (6), aos 70 anos, anunciou o diretor Bence Fliegauf à agência de notícias MTI, em nome da família.

O mestre do cinema húngaro, que morreu após uma longa doença, é conhecido por suas obras complexas e sombrias, principalmente "Satantango" (1994), um filme de sete horas sobre o colapso do comunismo na Europa Oriental e seu declínio material e espiritual.