Morre Eva Schloss, sobrevivente de Auschwitz

Ativista e escritora austríaca, amiga de infância de Anne Frank e posteriormente sua meia-irmã por afinidade, faleceu aos 96 anos em Londres.A fotógrafa e autora austríaca Eva Schloss, sobrevivente do Holocausto e meia-irmã por afinidade de Anne Frank, morreu no sábado (03/01), aos 96 anos, em Londres, anunciou no domingo a organização britânica Anne Frank Trust, da qual ela era presidente honorária. "Eva era uma mulher extraordinária: sobrevivente de Auschwitz, educadora dedicada ao Holocausto, incansável no seu trabalho pela memória, pela compreensão e pela paz", afirmou a instituição. O rei Charles 3º, que dançou com ela durante um evento em Londres em 2022, e sua esposa Camilla, madrinha da fundação Anne Frank Trust, disseram estar "profundamente tristes". Amiga de infância de Anne Frank Eva Schloss nasceu na Áustria em 1929 com o nome de solteira Eva Geiringer, e a família conseguiu fugir em 1938 para a Holanda, refugiando-se numa casa em Amsterdã, perto da de Anne Frank, a adolescente judia alemã que se tornaria célebre pelo diário publicado postumamente, depois da morte dela num campo de concentração. As duas meninas tinham a mesma idade e costumavam brincar juntas. No entanto, a partir de 1942, as duas famílias tiveram que se esconder para evitar a deportação. Eva e sua mãe, Elfriede, seu pai, Erich, e seu irmão, Heinz, foram delatados dois anos depois por um simpatizante nazista. Eles foram presos no dia do 15º aniversário de Eva e enviados para o campo de extermínio de Auschwitz em maio de 1944. Eva conseguiu manter contato com a mãe, mas foi separada do pai e do irmão, que foram mortos. Eva e a mãe, Elfriede, sobreviveram e foram libertadas em 1945. Pouco depois da libertação, Eva seguiu para Londres para estudar, e a mãe Elfriede ficou em Amsterdã, onde acabou se casando com Otto Frank, pai de Anne Frank, também viúvo e sobrevivente do Holocausto. Anne, a irmã Margot e a mãe delas, Edith, também foram mortas pelo regime nazista. Décadas em silêncio Em Londres, Eva tornou-se fotógrafa profissional, obteve nacionalidade britânica e passou décadas sem falar sobre a experiência vivida em Auschwitz, até ao dia em que, em 1988, Londres recebeu uma exposição dedicada a Anne Frank. "Estava longe de me envolver em política, mas percebi que o mundo ainda não tinha aprendido sobre os acontecimentos entre 1939 e 1945, que continuavam a haver guerras e que persistiam a perseguição, o racismo e a intolerância. Então decidi compartilhar a minha experiência", contou Eva Schloss. Em 1991, ela ajudou a fundar a organização Anne Frank Trust no Reino Unido, como forma de preservar o legado da meia-irmã por afinidade e de falar sobre o Holocausto. Em 2021, Eva Schloss obteve a nacionalidade austríaca. as/le (Lusa, DPA, AFP)