Líderes europeus exigem que EUA respeite soberania da Groenlândia

"Cabe à Dinamarca e à Groenlândia, e somente a elas, decidir sobre assuntos que lhes dizem respeito", afirmaram os líderes europeus em uma declaração conjunta.

Os líderes de França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido apelaram, nesta terça-feira (6), aos Estados Unidos para que respeitem a soberania da Groenlândia, após as reivindicações de Donald Trump sobre o território dinamarquês.

O presidente dos Estados Unidos reiterou no último domingo o seu desejo de anexar a Groenlândia, um território que considera estratégico para a defesa nacional americana e que possui recursos minerais significativos.

"O Reino da Dinamarca — incluindo a Groenlândia — é membro da Otan. Portanto, a segurança no Ártico deve ser garantida coletivamente, em cooperação com os aliados da Otan, incluindo os Estados Unidos", acrescentaram os líderes em uma declaração publicada, entre outros, pelo governo alemão.

Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, e os chefes de governo da Alemanha, Friedrich Merz; Itália, Giorgia Meloni; Polônia, Donald Tusk; Espanha, Pedro Sánchez; Reino Unido, Keir Starmer; e Dinamarca, Mette Frederiksen, essa cooperação deve respeitar "os princípios da Carta das Nações Unidas, em particular a soberania, a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras".

"São princípios universais e não deixaremos de defendê-los", acrescentaram.