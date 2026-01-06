Líderes da 'Coalizão dos Dispostos' chegam ao Palácio do Eliseu para discutir a Ucrânia
O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira, 6, líderes da chamada "Coalizão dos Dispostos" para realizar uma reunião no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir a situação na Ucrânia. Nos últimos dias, Kiev e Moscou trocaram ofensivas, apesar dos esforços europeus e de Washington para alcançar um acordo de paz no Leste Europeu.
Além de Macron, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, discutirá os planos de cessar-fogo com diversos aliados europeus, incluindo o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Os primeiros-ministros britânico, Keir Starmer, e polonês, Donald Tusk, assim como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e presidente da Finlândia, Alexander Stubb, também marcam presença. Dentre os nomes fora da Europa, está o do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente