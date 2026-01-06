Irã: número de mortos em protestos contra a crise econômica chega a 35

Ao menos 35 pessoas morreram e outras 1,2 mil foram presas em meio à repressão aos protestos contra a crise econômica no Irã, que já duram mais de uma semana. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira, 5, pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos.

Entre os mortos estão 29 manifestantes, quatro crianças e dois membros das forças de segurança do país. Já foram registradas mobilizações em 250 localidades em 27 das 31 províncias do país.