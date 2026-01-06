Integrante da Casa Branca diz que Groenlândia deveria 'obviamente' ser parte dos EUA

"Os EUA são o poder da Otan", disse Miller, acrescentando que para que seja garantida a segurança na região do Ártico e a proteção dos interesses da OTAN, a Groenlândia deveria ser "obviamente" parte dos EUA.

O vice-chefe de gabinete para política e segurança doméstica da Casa Branca, Stephen Miller, voltou a defender a anexação da Groenlândia aos EUA.

"O presidente tem sido claro há meses de que os Estados Unidos deveriam ser a nação que teria a Groenlândia como parte de nosso aparato de segurança", disse Miller, em entrevista à CNN nesta terça-feira, 6.

Miller afirmou que esta tem sido uma posição formal do governo dos EUA desde o seu primeiro ano e que remonta a uma posição defendida durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

Sem responder diretamente sobre uma pergunta sobre uma eventual operação militar na Groenlândia, Miller questionou qual é o fundamento por trás do fato de a Dinamarca ter a Groenlândia em seu território como um colônia dinamarquesa.

Mais cedo, autoridades europeias reagiram nesta terça-feira aos comentários de Trump, que defende a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. Em declaração conjunta, os líderes ressaltaram que a ilha ártica, estratégica e rica em minerais, "pertence ao seu povo".