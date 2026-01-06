Guardiola diz que City será discreto no mercado, apesar dos desfalques por lesão

O Manchester City não vai contratar "quatro ou cinco jogadores", como em janeiro do ano passado, declarou o técnico Pep Guardiola nesta terça-feira (6), apesar dos desfalques por lesão na defesa, especialmente de Rúben Dias e Josko Gvardiol. Os dois zagueiros titulares se machucaram no último domingo contra o Chelsea (empate em 1 a 1) e Guardiola confirmou que ambos ficarão afastados por longos períodos: "quatro a seis semanas" para Dias (lesão na coxa) e "muito tempo" no caso de Gvardiol (fratura na tíbia).

Além deles, o também zagueiro John Stones é outro que vem sofrendo com problemas físicos e o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri está defendendo a Argélia na Copa Africana de Nações. Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City investiu muito dinheiro na janela de transferências do ano passado ao contratar para a zaga o brasileiro Vitor Reis (hoje emprestado ao Girona da Espanha) e o uzbeque Abdukodir Khusanov, além do volante espanhol Nico González e do atacante egípcio Omar Marmoush. Mas Guardiola não prevê um cenário semelhante nas próximas semanas. "Podemos fazer contratações, mas será completamente diferente. Não vamos comprar quatro ou cinco jogadores como na temporada passada", afirmou o treinador espanhol.