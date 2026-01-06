Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA violaram direito internacional em captura de Maduro, afirma ONU

Os Estados Unidos violaram de maneira clara o direito internacional na operação que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou uma porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 6.

"É claro que a operação violou um princípio fundamental do direito internacional, segundo o qual os Estados não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado", afirmou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos.

Segundo a porta-voz, a comunidade internacional deve se unir em repúdio à intervenção americana. Do contrário, envia-se um "recado de que os poderosos podem fazer o que quiserem" com outras nações. No comunicado, Ravina reforçou ainda a autodeterminação do povo da Venezuela.

O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu nesta segunda-feira (5) para discutir a operação que capturou Maduro. Em paralelo, o ex-líder e sua esposa, Cilia Flores, passaram por uma audiência de custódia em um tribunal de Nova York.

Na reunião da ONU, o embaixadores dos EUA defendeu a operação como uma "aplicação da lei", enquanto outros representantes repudiaram a ação, incluindo o do Brasil.

