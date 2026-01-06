EUA violaram direito internacional em captura de Maduro, afirma ONU

"É claro que a operação violou um princípio fundamental do direito internacional, segundo o qual os Estados não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado", afirmou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos.

Os Estados Unidos violaram de maneira clara o direito internacional na operação que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou uma porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 6.

Segundo a porta-voz, a comunidade internacional deve se unir em repúdio à intervenção americana. Do contrário, envia-se um "recado de que os poderosos podem fazer o que quiserem" com outras nações. No comunicado, Ravina reforçou ainda a autodeterminação do povo da Venezuela.

O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu nesta segunda-feira (5) para discutir a operação que capturou Maduro. Em paralelo, o ex-líder e sua esposa, Cilia Flores, passaram por uma audiência de custódia em um tribunal de Nova York.

Na reunião da ONU, o embaixadores dos EUA defendeu a operação como uma "aplicação da lei", enquanto outros representantes repudiaram a ação, incluindo o do Brasil.