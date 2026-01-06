Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA promete apoiar força multinacional para Ucrânia 'em caso de ataque' russo (rascunho de declaração)

Autor AFP
Os Estados Unidos liderarão o monitoramento de um possível cessar-fogo na Ucrânia, que incluiria a participação europeia, e se comprometeram a apoiar uma força multinacional para a Ucrânia, liderada pela Europa, "em caso de um futuro ataque russo", segundo um rascunho de declaração visto pela AFP.

A Coalizão de Voluntários, formada por aliados de Kiev, deve debater o rascunho nesta terça-feira (6). Segundo fontes diplomáticas, seu conteúdo ainda pode sofrer alterações.

Aliados europeus de Kiev e enviados americanos estão reunidos em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança para a Ucrânia em caso de um cessar-fogo, quase quatro anos após o início da invasão russa. 

eua rússia ucrânia

