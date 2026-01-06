Doncic e Antetokounmpo lideram votação para 'All Star Game'

Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, astros do Los Angeles Lakers e do Milwaukee Bucks, respectivamente, lideram a votação popular para o 'All Star Game' (Jogo das Estrelas) da NBA de 2026, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira (6) pela liga. O esloveno Doncic lidera a Conferência Oeste com 2.229.811 votos, o maior número no geral, enquanto o grego Antetokounmpo ficou no topo da Conferência Leste com 2.092.284 votos.

O 'All Star Game' será realizado em 15 de fevereiro no Intuit Dome em Inglewood, na Califórnia, a arena do Los Angeles Clippers. A votação popular, que se encerra no dia 14 de janeiro, representa 50% do processo de seleção dos titulares do Jogo das Estrelas, com os 50% restantes divididos entre votos de um painel de jornalistas e dos próprios jogadores. Este ano, o 'All Star Game' terá um novo formato, no qual as estrelas não americanas estarão concentradas em uma das três equipes participantes. O combinado do Resto do Mundo e as outras duas equipes, compostas por jogadores americanos, se enfrentarão em três jogos de 12 minutos, seguidos por uma final de mesma duração.

Até o momento, o terceiro jogador mais votado é outra estrela internacional, o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), com 1.998.560 votos. Na Conferência Oeste, ele é seguido por Stephen Curry (1.844.903) do Golden State Warriors, o canadense Shai Gilgeous-Alexander (1.554.468) do Oklahoma City Thunder, e o francês Victor Wembanyama (1.321.985) do San Antonio Spurs. O astro do Lakers LeBron James, de 41 anos, ficou em oitavo lugar na Conferência Oeste com 1.059.855 votos.