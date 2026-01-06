Costa do Marfim vence Burkina Faso e vai enfrentar Egito nas quartas da Copa Africana

A Costa do Marfim, atual campeã, se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações após derrotar com facilidade a seleção de Burkina Faso por 3 a 0 nesta terça-feira (6), em Marrakech, no Marrocos. Os 'Elefantes' vão enfrentar o Egito, liderado pelo astro Mohamed Salah, no sábado, em Agadir.

Todos os candidatos ao título vão se encontrar nas quartas de final, em confrontos muito aguardados. Além desse duelo entre Costa do Marfim e Egito, o Marrocos, país anfitrião, vai jogar contra Camarões, a Nigéria terá pela frente a Argélia e Mali vai enfrentar o Senegal. Em Agadir, o treinador marfinense Emerse Faé optou por escalar no meio de campo desde o início o jovem e muito querido pela torcida Christ Inao Oulai, de 19 anos, deixando no banco de reservas Seko Fofana, de 30 anos, um dos jogadores-chave da seleção que conquistou o título em casa há dois anos. E foi o vigor da jovem equipe, simbolizada por Inao Oulai, Yan Diomandé, também de 19 anos, e o astro Amad Diallo, de 23 anos, que atormentou a defesa burquinense no início da partida.

Diallo abriu o placar aos 20 minutos após uma bela jogada coletiva. Yan Diomandé ampliou a vantagem após uma jogada perfeita de Diallo. Ele finalizou com um chute de pé direito, sem chances para Hervé Koffi, o sólido goleiro burquinense (32'). Na reta final, em um contra-ataque, Bazoumana Touré concluiu completamente sozinho, selando a vitória e a classificação da Costa do Marfim (87').

- Argélia vence na prorrogação - Mais cedo, a Argélia garantiu sua vaga nas quartas de final ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0, com um gol nos últimos instantes da prorrogação (119'). As 'Raposas do Deserto', comandadas pelo técnico Vladimir Petkovic, conquistaram a vitória com um golaço de Adil Boulbina, quando a partida parecia caminhar para a disputa de pênaltis.

Em um contra-ataque pela ponta esquerda, Boulbina driblou Aaron Wan-Bissaka e, da entrada da área, acertou um chute perfeito com o pé direito, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro. Nesta partida, que na teoria era o confronto mais imprevisível das oitavas de final, a Argélia dominou a posse de bola. Os congoleses, jogando com uma linha defensiva recuada e uma pressão intensa, lançaram perigosos contra-ataques.