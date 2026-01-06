Confrontos entre forças governamentais e curdas deixam 5 mortos na Síria

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta terça-feira (6) em confrontos entre as forças governamentais e curdas na cidade de Aleppo, no norte da Síria. Ambos os lados se acusam mutuamente de iniciar os combates. Os avanços para implementar um acordo alcançado em março para integrar a administração semiautônoma curda e suas forças militares ao novo governo islamista da Síria estão estagnados.

As tensões que surgiram desde então ocasionalmente resultam em confrontos, particularmente em Aleppo, que possui dois bairros de maioria curda. A agência de notícias estatal Sana informou que as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, "atacaram a área próxima à rotatória de Shihan, matando um membro do Ministério da Defesa". Mais tarde, a agência noticiou que "três civis, incluindo duas mulheres, morreram em um bombardeio das FDS contra prédios residenciais no bairro de Al Midan, em Aleppo". Em um comunicado divulgado antes das reportagens da mídia estatal, as FDS alegaram que grupos ligados ao governo "atacaram o bairro de Sheikh Maqsud com um drone de reconhecimento, matando um morador e ferindo outros dois".