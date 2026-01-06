Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como vence Pisa (3-0) e entra no Top 4 do Campeonato Italiano

Autor AFP
AFP Autor
O Como subiu para a quarta colocação do Campeonato Italiano, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer o Pisa fora de casa por 3 a 0 nesta terça-feira (6), no jogo que abriu a 19ª rodada.

O time treinado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas emendou sua terceira vitória consecutiva graças aos gols de Maximo Perrone (68') e Anastasios Douvikas (76' e 90'+6 de pênalti).

O goleiro francês Jean Butez, uma das revelações da temporada na Itália, defendeu um pênalti na reta final (84') e não deu brecha para o Pisa tentar uma pressão nos últimos minutos em busca de pelo menos um empate.

Com a vitória, o Como soma 33 pontos, os mesmo que Juventus (5ª) e Roma (6ª), que entram em campo pela 19ª rodada ainda nesta terça-feira.

Mas o time lombardo, que voltou à primeira divisão em 2024 depois de 21 anos de ausência, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Milan, que será disputado no dia 15 de março.

Por sua vez, o Pisa, que somou apenas uma vitória em 19 jogos no campeonato, segue na lanterna 12 pontos, superado nos critérios de desempate por Fiorentina (19ª) e Hellas Verona (18º).

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   Pisa - Como                         0 - 3

   (14h00) Lecce - Roma                       

   (16h45) Sassuolo - Juventus                

  

   - Quarta-feira:

   (14h30) Napoli - Hellas Verona             

           Bologna - Atalanta                 

   (16h45) Lazio - Fiorentina                 

           Parma - Inter                      

           Torino - Udinese                   

  

   - Quinta-feira:

   (14h30) Cremonese - Cagliari               

   (16h45) Milan - Genoa                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   39  17  13   0   4  38  15  23

    2. Milan                   38  17  11   5   1  28  13  15

    3. Napoli                  37  17  12   1   4  26  13  13

    4. Como                    33  18   9   6   3  26  12  14

    5. Juventus                33  18   9   6   3  24  16   8

    6. Roma                    33  18  11   0   7  20  12   8

    7. Bologna                 26  17   7   5   5  25  17   8

    8. Atalanta                25  18   6   7   5  21  19   2

    9. Lazio                   24  18   6   6   6  18  14   4

   10. Sassuolo                23  18   6   5   7  23  22   1

   11. Torino                  23  18   6   5   7  20  28  -8

   12. Udinese                 22  18   6   4   8  18  29 -11

   13. Cremonese               21  18   5   6   7  18  21  -3

   14. Parma                   18  17   4   6   7  12  19  -7

   15. Cagliari                18  18   4   6   8  19  25  -6

   16. Lecce                   17  17   4   5   8  12  23 -11

   17. Genoa                   15  18   3   6   9  18  28 -10

   18. Hellas Verona           12  17   2   6   9  13  28 -15

   19. Fiorentina              12  18   2   6  10  18  28 -10

   20. Pisa                    12  19   1   9   9  13  28 -15

