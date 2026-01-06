Como vence Pisa (3-0) e entra no Top 4 do Campeonato Italiano

O time treinado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas emendou sua terceira vitória consecutiva graças aos gols de Maximo Perrone (68') e Anastasios Douvikas (76' e 90'+6 de pênalti).

O Como subiu para a quarta colocação do Campeonato Italiano, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer o Pisa fora de casa por 3 a 0 nesta terça-feira (6), no jogo que abriu a 19ª rodada.

O goleiro francês Jean Butez, uma das revelações da temporada na Itália, defendeu um pênalti na reta final (84') e não deu brecha para o Pisa tentar uma pressão nos últimos minutos em busca de pelo menos um empate.

Com a vitória, o Como soma 33 pontos, os mesmo que Juventus (5ª) e Roma (6ª), que entram em campo pela 19ª rodada ainda nesta terça-feira.

Mas o time lombardo, que voltou à primeira divisão em 2024 depois de 21 anos de ausência, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Milan, que será disputado no dia 15 de março.

Por sua vez, o Pisa, que somou apenas uma vitória em 19 jogos no campeonato, segue na lanterna 12 pontos, superado nos critérios de desempate por Fiorentina (19ª) e Hellas Verona (18º).