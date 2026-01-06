China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

A China pediu que os Estados Unidos libertem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, imediatamente. Em conferência diária, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse nesta terça-feira, 06, que os EUA desconsideram o status de chefe de estado do presidente Maduro, processando-o abertamente e o submetendo a um chamado "julgamento" em um tribunal doméstico.

"Isso viola seriamente a soberania nacional da Venezuela e desestabiliza as relações internacionais. Nenhum país deve colocar suas regras internas acima do direito internacional", disse. A China pediu ainda para que os EUA garantam a segurança pessoal de Maduro e de sua esposa, além de instar que o governo americano pare de derrubar o governo da Venezuela e resolva questões através do diálogo e da negociação. A China ainda manifestou seu apoio ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para que desempenhe seu papel de acordo com seu mandato. "Estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional para defender firmemente a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), os princípios fundamentais da justiça internacional e a equidade internacional", afirmou a representante chinesa.