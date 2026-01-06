Barcelona e Real Madrid são favoritos de uma Supercopa com polêmica

O Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (7) em Jidá, na Arábia Saudita, pelas semifinais da Supercopa da Espanha, enquanto o Real Madrid jogará contra o Atlético de Madrid na quinta-feira, em um torneio cuja localização e distribuição de prêmios continuam gerando controvérsia. Líder da LaLiga após uma reviravolta na temporada, o Barça busca o bicampeonato nesta semana, depois de vencer o dérbi de sábado contra o Espanyol, graças aos gols de Dani Olmo e Robert Lewandowski.

Os 'culés', liderados por Lamine Yamal, chegam em grande fase, com oito vitórias consecutivas entre o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa do Rei, o que os torna favoritos ao título. Além disso, Hansi Flick contará com o retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que fez uma pausa pela "saúde mental". Essa ausência forçou o técnico alemão a escalar o lateral Gerard Martín como zagueiro central. Do outro lado estará o Athletic Bilbao, que tem tido uma temporada irregular até o momento. A equipe de Ernesto Valverde conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Os 'Leones', prejudicados por lesões e pela falta de poder de ataque, conseguiu derrotar – e apenas na prorrogação – o modesto Ourense, da terceira divisão, na terceira fase da Copa do Rei.

Essa má sequência colocou o treinador sob pressão, e ele tem sido duramente criticado nas últimas semanas. As duas equipes se lembrarão da semifinal da temporada passada, vencida pelo Barcelona (2 a 0), embora o Athletic tenha conseguido superar os catalães em 2015 e 2021. - Sem Mbappé -

Quem avançar enfrentará o vencedor do outro confronto, entre Real Madrid, que viajou sem o atacante Kylian Mbappé devido a uma entorse no joelho, e Atlético de Madrid, que vem de um empate em 1 a 1 contra a Real Sociedad no domingo, em Anoeta. Para compensar a ausência de seu astro, que encerrou 2025 dividindo o recorde de maior número de gols em um ano com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o técnico Xabi Alonso apostará em Gonzalo García. O jovem de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube, teve uma atuação brilhante no domingo, marcando um hat-trick contra o Betis (5 a 1) no Santiago Bernabéu, com Mbappé assistindo da tribuna.

Alonso, que estava sob pressão no final do ano passado após uma sequência de resultados ruins, relacionou Dean Huijsen, que desfalcou a equipe contra o Betis, e Dani Carvajal, que pode retornar após dois meses e meio afastado por lesão. O Atleti chega para a partida em mau momento. Está onze pontos atrás do Barcelona na LaLiga após o empate contra a Real Sociedad e sem os lesionados Clement Lenglet e Nico González, embora Pablo Barrios, que sofreu uma lesão muscular no domingo, esteja disponível. A equipe de Diego Simeone buscará uma reviravolta na temporada com uma vitória no torneio, depois de perder oito pontos nos últimos cinco jogos do campeonato espanhol.