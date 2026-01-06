Bar que pegou fogo na Suíça não passava por inspeções contra incêndio há cinco anos

Autoridades locais suíças admitiram nesta terça-feira, 6, que há cinco anos não realizavam inspeções periódicas de segurança contra incêndio no bar onde um incidente do tipo matou 40 pessoas e deixou outras 119 feridas no dia de Ano Novo. O estabelecimento não recebia inspeções periódicas desde 2020. "Lamentamos profundamente", declarou o prefeito de Crans-Montana, Nicolas Feraud, em uma coletiva de imprensa na estação de esqui alpina, cinco dias após o desastre no bar Le Constellation.