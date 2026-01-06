Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bar que pegou fogo na Suíça não passava por inspeções contra incêndio há cinco anos

Autoridades locais suíças admitiram nesta terça-feira, 6, que há cinco anos não realizavam inspeções periódicas de segurança contra incêndio no bar onde um incidente do tipo matou 40 pessoas e deixou outras 119 feridas no dia de Ano Novo. O estabelecimento não recebia inspeções periódicas desde 2020. "Lamentamos profundamente", declarou o prefeito de Crans-Montana, Nicolas Feraud, em uma coletiva de imprensa na estação de esqui alpina, cinco dias após o desastre no bar Le Constellation.

