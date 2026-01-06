Autoridades suíças admitem falha em inspeção de bar incendiado

"Não foram efetuadas inspeções periódicas entre 2020 e 2025. Lamentamos profundamente", declarou em coletiva de imprensa Nicolas Feraud, prefeito de Crans-Montana, cinco dias após a tragédia no bar Le Constellation.

Autoridades locais suíças admitiram, nesta terça-feira (6), que nos últimos cinco anos não foram realizadas as inspeções periódicas de segurança antichamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas.

Em comunicado, a Prefeitura informou que havia revisado todos os documentos enviados à Procuradoria do Cantão de Valais após o incêndio. Garantiu que os documentos detalham os "procedimentos administrativos sobre a conformidade do estabelecimento".

"Embora somente em 2025 tenham sido realizadas mais de 1.400 inspeções de incêndio no município, o conselho municipal lamenta profundamente descobrir que este estabelecimento não foi submetido às inspeções periódicas entre 2020 e 2025", acrescentou.

Disse que decidiu encarregar uma agência externa especializada de realizar inspeções em todos os estabelecimentos públicos e proibir o uso de artefatos pirotécnicos em ambientes internos.

O município de Crans-Montana "continuará fazendo o possível para garantir que uma tragédia como esta não volte a ocorrer".