Assassinatos, celas congelantes, gestão mortal: o passado sombrio do presídio onde está Maduro

Não faltam adjetivos tenebrosos para definir a prisão federal do Brooklyn, em Nova York (EUA), onde o ditador venezuelano deposto Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, estão detidos desde o último sábado, 3. Única prisão de Nova York para detentos à espera de julgamento ou transferência, o Metropolitan Detention Center (MDC) fica no sul da cidade e é uma das maiores do tipo nos Estados Unidos, com capacidade para cerca de 1.600 pessoas.

Por conta das péssimas condições, diferentes juízes já se recusaram a enviar presos para a unidade. Durante um inverno rigoroso em 2019, o MDC sofreu durante uma semana um apagão que afetou os sistemas de calefação e eletricidade. Nesse período, os presos ficaram em celas congelantes, sem aquecimento. Uma investigação do jornal The New York Times sobre o caso mostrou que aquele era apenas mais um episódio de negligência e brutalidade no MDC. No verão de 2024, dois detentos foram mortos a facadas por outros presos. Na ocasião, o advogado de um dos mortos chamou a prisão de "inferno na terra", por ter permitido uma morte que era evitável. Um juiz chegou a justificar que as mortes no local demonstravam "um ambiente de ilegalidade" e "uma má gestão inaceitável, repreensível e mortal".

Em março de 2025, a Justiça acusou 25 pessoas - detentos, colaboradores externos e um ex-guarda - em uma série de casos de contrabando e violência. Em várias ocasiões, juízes de Nova York criticaram a falta de acesso de detentos a atendimento médico, condições indignas e problemas de corrupção. Recentemente, autoridades começaram a conduzir ao local pessoas em situação migratória irregular. "O MDC do Brooklyn é um desastre sombrio e desumano que não deveria ter lugar na aplicação das leis migratórias", declarou em agosto Daniel Lambright, assessor da União de Liberdades Civis de Nova York Um ex-funcionário do MDC disse ao jornal que a cadeira era uma "das mais problemáticas, senão a mais problemática, do sistema federal de prisões". Um relatório do Departamento de Justiça concluiu que as autoridades lidaram de forma extremamente inadequada com a crise.

Presos famosos Entre os nomes que estão presos no MDC está o rapper e produtor musical Sean Combs, conhecido como P. Diddy, acusado de tráfico sexual. Outro exemplo é Luigi Mangione, que aguarda julgamento pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein presa por participar do esquema de exploração sexual do financista, passou pelo MDC antes de ser transferida para outra unidade.