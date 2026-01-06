Advogado de Maduro também defendeu Julian Assange, fundador do WikiLeaks

O advogado que representa o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, perante a Justiça dos Estados Unidos também defendeu o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Barry Pollack, de 61 anos, sentou-se ao lado de Maduro durante sua primeira audiência na segunda-feira diante de um juiz de Nova York, onde lhe foram imputadas várias acusações, sendo a principal delas tráfico de drogas.

Maduro declarou-se "inocente". A próxima audiência foi marcada para 17 de março. Pollack, formado pela Universidade de Georgetown, é sócio do escritório de advocacia Harris St. Laurent & Wechsler LLP e ex-presidente da Associação Nacional de Advogados de Defesa Penal. O guia especializado em firmas de advocacia Chambers USA o descreve como um "advogado minucioso e de pensamento profundo". "Ele vive, respira e sonha com julgamentos e tem uma forma muito natural de enfrentar o júri", acrescenta. Em 2024, Pollack conseguiu a libertação de Assange de uma prisão britânica após negociar um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no qual o australiano se declarou culpado de violar a Lei de Espionagem por divulgar material de defesa nacional.