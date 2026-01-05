Xi insta homólogo sul-coreano a tomar as 'decisões corretas' em um mundo 'turbulento'

O presidente chinês, Xi Jinping, instou nesta segunda-feira (5) seu homólogo sul-coreano, em visita a Pequim, a unir-se à China e a tomar as "decisões estratégicas corretas" em um mundo que "está se tornando mais complexo e turbulento", informou a imprensa estatal. A visita de Lee Jae Myung, a primeira de um dirigente sul-coreano a Pequim em seis anos, ocorre em um contexto internacional tenso.

A Coreia do Norte lançou no domingo vários supostos mísseis balísticos, um dia após a operação militar surpresa dos Estados Unidos em Caracas que derrubou o presidente venezuelano Nicolás Maduro - incursão que foi condenada por Pequim e Pyongyang. Em conversas com o presidente sul-coreano nesta segunda, Xi advertiu que "o mundo enfrenta atualmente mudanças aceleradas nunca vistas há um século, e a situação internacional torna-se mais complexa e mais turbulenta", indicou a agência oficial Xinhua. China e Coreia do Sul "têm importantes responsabilidades" na preservação da paz na região, declarou o líder chinês, ressaltando que ambas as partes "têm muitos interesses comuns". "Devem colocar-se com firmeza do lado certo da história e tomar decisões estratégicas corretas", acrescentou.

O líder sul-coreano assinalou que deseja iniciar uma "nova fase" nas relações, "baseada na confiança" entre ele e Xi. E prometeu "buscar juntos alternativas viáveis para a paz na península coreana", segundo imagens divulgadas pela agência sul-coreana Yonhap. Lee também espera aproveitar a influência da China sobre a Coreia do Norte para apoiar sua tentativa de melhorar os laços com Pyongyang.