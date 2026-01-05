Venezuela sem Maduro empossa presidente interina

A Venezuela empossou sua nova presidente no mesmo dia em que Nicolás Maduro enfrentou seu juiz nos Estados Unidos. Delcy Rodríguez assumiu formalmente o poder de forma interina diante do novo Parlamento, que manteve sua maioria chavista e iniciou suas funções nesta segunda-feira (5).

Rodríguez era a vice-presidente de Maduro, capturado junto com a esposa, Cilia Flores, durante um bombardeio americano à Venezuela. Ele enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo perante um tribunal em Nova York, onde se declarou não culpado. A primeira mulher a governar a Venezuela assumiu o cargo de forma temporária por 90 dias, prorrogáveis. Uma declaração de ausência absoluta de Maduro resultaria na convocação de eleições. "Venho com pesar pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos", disse Rodríguez, empossada por seu irmão, o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez. "Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos", prosseguiu. Em paralelo, milhares de pessoas marcharam em Caracas para pedir a libertação de Maduro e de Cilia Flores, a primeira-dama.

"Maduro, aguenta, que a Venezuela se levanta!", gritavam os manifestantes sob o forte sol de Caracas. — "Dar a vida por eles" — Os arredores do Parlamento foram fortemente protegidos pelas forças de segurança.

Está em vigor um estado de exceção, que ordena à polícia "empreender de maneira imediata a busca e captura em todo o território nacional de toda pessoa envolvida na promoção ou apoio do ataque armado dos Estados Unidos". "Trump–Marco Rubio, malditos assassinos sequestradores. Onde está realmente a verdadeira justiça nos EUA?", lia-se em um cartaz na manifestação. "Independentemente de Nicolás Maduro ter algum problema com a Justiça, essa não era a forma de fazer isso", disse à AFP Flor Alberto, de 32 anos, em referência à operação militar americana, que incluiu bombardeios em outros três estados além da capital.

"Há um povo que está disposto a dar a vida por eles", afirmou por sua vez Antony Quintana, de 39 anos. O filho de Maduro, o parlamentar Nicolás Maduro Guerra, saiu do ato de posse de Rodríguez para participar da marcha. Ele disse que teve uma comunicação "indireta" com seu pai. "Não posso dizer mais nada", ponderou.