Venezuela acusa EUA na ONU de flagrante violação à integridade territorial e independência

O embaixador permanente da Venezuela na Organização das Unidas (ONU), Samuel Moncada, acusou os Estados Unidos de uma flagrante violação à integridade territorial e independência política do país com os ataques do último sábado, dia 0, e que culminaram na queda do ditador Nicolás Maduro.

"O dia 3 de janeiro de 2026 é uma data de profunda importância histórica, não só para a Venezuela, mas para o sistema internacional. Nesse dia, na América, a Venezuela foi alvo de um ataque armado ilegítimo, sem qualquer justificativa legal, por parte do governo dos Estados Unidos", disse Moncada durante reunião de emergência do Conselho de Segurança (CS) da ONU (CSNU), nesta segunda-feira, 5.