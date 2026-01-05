Trump diz que é preciso fazer algo em relação ao México por causa dos cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (4) que "é preciso fazer algo em relação ao México" e que os cartéis de drogas são "muito fortes e governam o país", o que é uma ameaça direta aos Estados Unidos.

Trump afirmou ainda, em entrevista coletiva a bordo do avião presidencial, que, em todas as conversas que mantém com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, oferece o envio de tropas americanas para combater o crime organizado. Mas, de acordo com o presidente americano, Sheinbaum tem "medo" de enfrentar os cartéis.