Trump diz que Delcy precisa colaborar com os EUA, ou terá destino pior que o de Maduro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (4) que conversou com a presidente empossada da Venezuela, Delcy Rodríguez, e avisou que, caso ela não coopere, "terá um destino pior do que o de Nicolás Maduro". Trump relatou ainda que o ditador "não resistiu à captura", na madrugada do sábado, 3, em Caracas.

Segundo o presidente americano, o objetivo da operação na Venezuela é recuperar a infraestrutura petroleira, o que demanda acesso total ao país. Trump afirmou ter capturado Maduro porque o líder venezuelano teria enviado "criminosos, traficantes e pacientes de manicômios" para os Estados Unidos.

"A operação na Venezuela foi sobre paz em nosso hemisfério", afirmou o presidente, que disse ter trazido de volta a Doutrina Monroe (sobre diretrizes de atuação na América Latina), "supostamente esquecida" por seus antecessores.

Em relação às alianças internacionais, Trump declarou que a atuação na América do Sul não deve afetar sua relação com o presidente da China, Xi Jinping, que criticou a captura de Maduro.

Trump também rebateu a alegação do presidente russo, Vladimir Putin, de que a Ucrânia teria realizado um ataque com drone à residência presidencial na Rússia. Trump disse não acreditar na versão apresentada por Moscou e afirmou que ficaria "muito irritado" se um ataque desse tipo tivesse de fato ocorrido.

eua Trump

