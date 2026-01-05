Trump chama a Colômbia de 'vizinho doente que gosta de vender cocaína para os EUA'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (4), em entrevista a bordo do Air Force One, que a Colômbia é um "vizinho doente que gosta de vender cocaína para os Estados Unidos" e que o presidente colombiano, Gustavo Petro, "não ficará lá por muito tempo". Trump disse que Washingtonrá pode realizar operações contra fábricas de cocaína no território colombiano.

O presidente não detalhou quando ou como tais ações poderiam ocorrer, mas indicou que os Estados Unidos não tolerarão países que, segundo ele, alimentam o tráfico de drogas direcionado aos americanos.