Trump afirma que os EUA não precisarão agir em Cuba, que cairá sozinha

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou a necessidade de intervir em Cuba, durante entrevista concedida na noite deste domingo, 4, a bordo do Air Force One. O líder americano afirmou que acredita que o regime cubano irá cair sozinho com o fim da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. "Os seguranças de Maduro eram cubanos, ele enviava dinheiro para Cuba", afirmou Trump, que disse ainda que os cubanos nos EUA ficarão felizes com o fim do regime castrista.

Tags

eua Trump

