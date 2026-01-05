Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suíça diz ter identificado todas as vítimas de incêndio em bar na virada do ano

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Polícia da Suíça disse nesta segunda-feira, 5, que todas as vítimas do incêndio na véspera de Ano Novo em um bar na estância alpina suíça de Crans-Montana, foram identificadas. A tragédia deixou 40 mortos e 116 feridos.

A polícia do cantão de Valais, no sul do país, revisou, em um comunicado, o número inicial de feridos de 119 para 116, e explicou que três feridos que deram entrada em emergências hospitalares na noite da tragédia tinham sido associados por engano à tragédia.

As autoridades acrescentaram que 83 pessoas permanecem internadas. Os feridos com queimaduras mais graves foram transferidos para centros de queimados na Suíça, Alemanha, França, Itália e Bélgica.

A grande maioria dos feridos é de suíços, seguidos de franceses e italianos. A polícia acrescentou que não daria mais informações sobre a identidade dos feridos "por respeito às famílias".

O golfista italiano Arthur Brodard, de 16 anos, foi a única vítima que teve a identidade divulgada. As autoridades suíças afirmaram que o processo de identificação foi particularmente difícil devido à gravidade das queimaduras, exigindo o uso de amostras de DNA.

No domingo, 4, centenas de pessoas marcharam em silêncio para homenagear as vítimas. A manifestação foi marcada por forte emoção e muito frio - temperaturas beiravam os -9°C.

"Acredito que, diante dessa tragédia, devemos nos lembrar de que somos todos irmãos e irmãs na humanidade", disse Véronique Barras, uma moradora local que conhece famílias enlutadas. "É importante nos apoiarmos mutuamente, nos abraçarmos e seguirmos em frente rumo à luz."

Cathy Premer contou que sua filha estava comemorando seu aniversário de 17 anos no dia 31 de dezembro quando ligou de madrugada dizendo que estava presa porque o Le Constellation estava isolado por uma corda.

"Para os jovens - mas até para os adultos - é difícil entender coisas que parecem inexplicáveis", disse ela. "Eles foram lá para festejar, é um destino popular para o dia 31 de dezembro, é um lugar muito festivo, havia pessoas de muitas nacionalidades... e tudo se transformou em uma tragédia."

Investigação criminal

As autoridades suíças abriram uma investigação criminal contra os gerentes do bar. Os dois são suspeitos de homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio criminoso, disse a procuradora-chefe da região de Valais, Beatrice Pilloud, a jornalistas no sábado. O anúncio da investigação não divulgou os nomes dos gerentes.

Investigadores disseram na sexta-feira que acreditam que velas acesas sobre garrafas de champanhe iniciaram o incêndio ao se aproximarem demais do teto do bar lotado.

As autoridades planejavam investigar se o material de isolamento acústico no teto estava em conformidade com as normas e se o uso de velas no bar era permitido. Os oficiais disseram que também analisariam outras medidas de segurança no local, incluindo extintores de incêndio e rotas de fuga. O presidente suíço, Guy Parmelin, anunciou um dia de luto nacional pelas vítimas em 9 de janeiro.

*Com agências internacionais.

