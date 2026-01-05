Starmer defende Dinamarca no caso da Groenlândia e pede que EUA justifiquem ação na Venezuela
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que somente a Groenlândia e a Dinamarca devem decidir o futuro da Groenlândia, em entrevista para a BBC nesta segunda-feira (5). O comentário veio depois de o presidente americano, Donald Trump, dizer que os EUA precisam da Groenlândia "do ponto de vista da segurança nacional", ideia que foi rejeitada pelos premiês da Groenlândia e dinamarquês.
"A Dinamarca é uma aliada próxima na Europa, é uma aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e é muito importante que o futuro da Groenlândia seja para a Dinamarca e para a própria Groenlândia, e somente para elas", defendeu.
A questão americana sobre a Groenlândia ressurgiu depois da invasão da Venezuela por forças militares dos EUA, no fim de semana. Na entrevista, Starmer disse que os EUA terão de justificar a operação e destacou que os britânicos "sempre defenderão o Estado de Direito internacional".
"Havia um presidente ilegítimo que agora foi deposto", disse Starmer, referindo-se ao líder venezuelano Nicolás Maduro. Ele também pediu "uma transição pacífica para a democracia o mais rápido possível".
