Starmer defende Dinamarca no caso da Groenlândia e pede que EUA justifiquem ação na Venezuela

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que somente a Groenlândia e a Dinamarca devem decidir o futuro da Groenlândia, em entrevista para a BBC nesta segunda-feira (5). O comentário veio depois de o presidente americano, Donald Trump, dizer que os EUA precisam da Groenlândia "do ponto de vista da segurança nacional", ideia que foi rejeitada pelos premiês da Groenlândia e dinamarquês.

"A Dinamarca é uma aliada próxima na Europa, é uma aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e é muito importante que o futuro da Groenlândia seja para a Dinamarca e para a própria Groenlândia, e somente para elas", defendeu.