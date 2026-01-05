Sheinbaum minimiza declarações de Trump sobre ações militares no México

"Não vejo riscos. São formas de falar do presidente Trump", afirmou. "Eu não acredito na invasão, não acredito nem mesmo que seja algo que eles estejam levando muito a sério. A delinquência organizada não se resolve com uma intervenção", ressaltou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, minimizou as declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre uma eventual ação militar contra os cartéis em seu país, em comentários nesta segunda-feira, 05, feitos após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Embora a presidente tenha reconhecido que se está vivendo uma "situação especial" desde que o republicano voltou ao poder na Casa Branca, ela avaliou que há colaboração e entendimento com Washington e considerou que "são muito poucos os que estão de acordo com uma intervenção" em território mexicano.

"Se não houvesse nenhuma comunicação, estaríamos preocupados; agora, isso não quer dizer que estamos de braços cruzados", pontuou. A mexicana insistiu que Trump, com quem já conversou em cerca de 14 ocasiões, ofereceu ao México de forma reiterada a possibilidade de atuar militarmente no país, mas que ela sempre rejeitou.

"Ele em várias ocasiões insistiu que o exército dos Estados Unidos pudesse entrar no México e nós dissemos que não de maneira muito firme, primeiro porque defendemos nossa soberania e segundo porque não é necessário", assegurou. "A intervenção não é uma opção".

*Fonte: Associated Press.