Quinze motoristas de ônibus presos por transportar imigrantes entre França e Espanha

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Quinze motoristas de ônibus de trajetos internacionais foram presos na província de Barcelona por transportar imigrantes irregulares entre França e Espanha, às vezes sem passagens ou documentos, anunciou a Polícia Nacional espanhola nesta segunda-feira (5). 

"Os detidos se aproveitaram de sua posição como motoristas oficiais de linhas regulares de ônibus internacionais, principalmente na rota Paris-Barcelona, para levar estrangeiros sem documentos ou visto para a Espanha em troca de diferentes quantias em dinheiro", explicou a polícia em um comunicado. 

Segundo o comunicado, isso representa "uma nova forma de contrabando de pessoas no setor do transporte terrestre internacional". 

Os imigrantes pagavam entre 20 e 400 euros (cerca de 108,73 e 2.164 reais) para viajar sem documentos, sem passagem ou com uma passagem em nome de outra pessoa. 

Os motoristas permitiam o acesso dos imigrantes aos veículos e coordenavam a operação com intermediários localizados em terminais rodoviários e sem vínculo com as empresas de transporte. 

Os detidos são acusados de facilitar a imigração irregular.

