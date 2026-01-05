Quem é o juiz de 92 anos que conduzirá processo contra Maduro nos EUA

Aos 92 anos, o juiz federal Alvin K. Hellerstein é o magistrado responsável por conduzir o processo contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro na Justiça dos Estados Unidos. Nascido em 1933, em Nova York, Hellerstein integra o Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, uma das cortes federais mais relevantes do país, com sede em Manhattan. Hellerstein conduziu outros casos de grande repercussão internacional, como os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, e julgou o produtor de cinema Harvey Weinstein por crimes sexuais.

Ele também foi responsável por emitir decisão impedindo Trump de usar a Lei de Inimigos Estrangeiros e é crítico da deportação de imigrantes para prisões em outros países. Maduro e sua esposa, Cilia Flores, se declararam inocentes das acusações federais, que incluem tráfico de drogas e outros crimes. Durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 5, no tribunal federal de Nova York, Maduro afirmou ao juiz que é o presidente da Venezuela e disse ter sido "sequestrado". O casal foi capturado no último sábado, 3, durante uma operação militar norte-americana em Caracas e, em seguida, transferido para um presídio na cidade de Nova York. Os dois deverão voltar a comparecer ao tribunal no dia 17 de março, quando devem prestar depoimento. Ao deixar a audiência, Maduro afirmou em espanhol: "Sou um prisioneiro de guerra". Hellerstein atua em regime de atividade parcial

Hellerstein foi nomeado juiz federal em 1998, durante o governo do então presidente Bill Clinton. A indicação ocorreu em 15 de maio daquele ano para ocupar a vaga deixada por Louis L. Stanton. Ele foi confirmado pelo Senado em 21 de outubro de 1998 e recebeu a comissão no dia seguinte. Desde 30 de janeiro de 2011, o magistrado atua em regime de senior status, condição que permite a juízes federais mais experientes manterem atividade parcial no Judiciário. Mesmo assim, segue apto a conduzir processos de grande repercussão, como o caso envolvendo o governo venezuelano. Formado pela Universidade Columbia, Hellerstein concluiu o bacharelado no Columbia College em 1954 e obteve o título de doutor em Direito pela Columbia Law School em 1956. No início da carreira, foi assessor jurídico do juiz Edmund Palmieri, também no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.