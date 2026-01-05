Primeiro-ministro da reage após nova fala de Trump sobre anexação

"Já chega!", reagiu nesta segunda-feira, 5, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielssen, após a nova ameaça de anexação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que insiste em que a ilha ártica deveria fazer parte dos EUA.

"Chega de pressão. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos às discussões. Mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional", escreveu no Facebook o chefe do governo groenlandês.