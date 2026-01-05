Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço do petróleo cai após intervenção americana na Venezuela

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira(5) após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela para capturar seu presidente, Nicolás Maduro, e o anúncio de Washington de que pretende explorar os recursos petrolíferos do país. 

Por volta das 9h05 GMT (6h05 em Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em março, recuava 1,12%, para 60,07 dólares (330 reais). 

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em fevereiro, caía 1,22%, para 56,62 dólares (307 reais). 

Após a captura de Maduro, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse estar pronta para trabalhar com o governo Trump e defendeu no domingo uma relação equilibrada e respeitosa com os Estados Unidos. 

“Isto reduz o risco de um embargo prolongado às exportações de petróleo venezuelano, que em breve poderá circular livremente fora da Venezuela”, afirmou Bjarne Schieldrop, analista da SEB. 

Embora a Venezuela detenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a produção do país é baixa, de aproximadamente um milhão de barris por dia. 

Mas, segundo Arne Lohmann Rasmussen, analista na Global Risk Management, para aumentar a produção “as necessidades de investimento são enormes” e serão necessários “anos”.

