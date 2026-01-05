O que muda na aposentadoria em 2026

Entram em vigor neste novo ano algumas novas regras para a aposentadoria no Brasil, com base na reforma da Previdência de 2019. A maior mudança em 2026 afeta o cálculo dos pontos para quem se aposenta por tempo de contribuição e por idade, tornando mais difícil a concessão do benefício. Para se aposentar, agora é necessário acumular mais pontos na soma da idade com tempo de contribuição. São 93 pontos para as mulheres e 103 para os homens — em 2025, era necessário um ponto a menos em ambos os casos, em comparação a 86 para trabalhadoras e 96 para trabalhadores antes da reforma previdenciária. Também aumenta a idade mínima para se aposentar.

Para as mulheres que logo cedo se tornaram contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é necessário ter pelo menos 59 anos e meio. Para os homens, 64 anos e meio. O aumento foi de seis meses em relação ao ano passado. A reforma da Previdência estabeleceu o aumento gradativo da idade mínima anualmente até 2031. Até lá, o mínimo será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Também é preciso ter contribuído, respectivamente, por 30 e 35 anos. Professores e servidores públicos Os servidores precisam atingir a mesma pontuação, mas com idades mínimas de 57 anos para mulheres e 62 anos para os homens. Neste caso, entretanto, é necessário ter ainda 20 anos no serviço público e ter permanecido cinco anos no cargo atual. Os professores assistem também ao aumento da idade mínima para 54 anos e meio (mulheres) e 59 anos e meio (homens). O máximo a ser atingido em 2031 será de, respectivamente, 57 e 60 anos. Outra regra para os professores da iniciativa privada, das instituições federais de ensino e de pequenos municípios é ter contribuído como professor por 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens). Os professores estaduais e de grandes municípios obedecem a regimes próprios.