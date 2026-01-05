Nvidia apresenta nova plataforma de chips de IA para enfrentar concorrência

A gigante da inteligência artificial (IA) Nvidia apresentou nesta segunda-feira (5) sua plataforma de computação mais recente, enquanto busca manter sua liderança no fornecimento de chips. A empresa mais valiosa do mundo, sediada no estado americano da Califórnia, fez o lançamento na feira Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, onde a apresentação principal do seu CEO, Jensen Huang, foi um evento imperdível na maior vitrine tecnológica do planeta.

Com seu novo produto, chamado Vera Rubin, anunciado em setembro, a Nvidia busca consolidar seu domínio no mercado de chips de IA. A empresa detém uma cota estimada de 80% do mercado global de chips para centros de dados de IA, mas enfrenta uma pressão crescente de múltiplas frentes, com concorrentes tradicionais na fabricação de chips, como AMD e Intel, esforçando-se para competir. Ao mesmo tempo, os maiores clientes da Nvidia - Google, Amazon e Microsoft - dedicam-se cada vez mais a desenvolver seus próprios chips, para reduzir sua dependência da empresa. O modelo de IA mais recente do Google, Gemini 3, foi treinado sem a tecnologia da Nvidia. A China também aperta o passo para desenvolver alternativas domésticas aos produtos da Nvidia, que enfrentam restrições de exportação dos Estados Unidos. A empresa ressaltou que os produtos baseados na Rubin vão estar disponíveis no segundo semestre, e descreveu o novo modelo, batizado em homenagem à astrônoma americana Vera Rubin, como uma mudança profunda em relação à sua geração anterior de arquitetura de IA, lançada no fim de 2024.