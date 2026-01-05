Neve e gelo causam transtornos na Alemanha

Acidentes de trânsito, congestionamentos e bloqueios de rodovias e interrupções no transporte público devido ao mau tempo foram registrados em ao menos sete estados alemães.O ano novo começou com os primeiros problemas do inverno na Alemanha. Grande parte do país enfrenta condições climáticas tempestuosas, com neve e gelo causando congestionamentos caóticos, vários acidentes de trânsito, bloqueios de rodovias e interrupções no transporte público. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), as temperaturas devem cair significativamente nos próximos dias. No sábado, deve fazer -11 °C na região da Floresta Negra e 1°C na costa do Mar do Norte. Em Hamburgo, centenas de funcionários e vários veículos do serviço de limpeza de inverno trabalham para desobstruir as principais vias e ciclovias. A Ponte Köhlbrand, importante via de acesso ao porto da cidade, o maior da Alemanha, está fechada para caminhões. Acidentes causados pelo gelo O mau tempo provocou vários acidentes nos estados de Schleswig-Holstein, Baixa Saxônia , Bremen, Hesse e na Renânia do Norte-Vestfália, onde, somente na região de Münsterland, houve 29 acidentes causados ​​por condições de gelo. Na Renânia Palatinado alguns caminhões ficaram atolados na neve, provocando problemas no trânsito. Na Saxônia , estradas foram fechadas na manhã desta sexta-feira devido ao acúmulo de neve. Na Frísia do Norte e na região do rio Elba, a água atingiu níveis de ressaca e novas inundações eram esperadas. Devido a tempestades, muitas viagens de balsa foram canceladas ou tiveram seus horários alterados no norte do país. O corpo de bombeiros de Dresden, na Saxônia, foi acionado durante a madrugada devido a danos causados ​​pela tempestade, para remover árvores caídas. Neve afetou transporte público Em Hesse, o transporte público foi afetado pela queda de neve no início da manhã. De acordo com a Associação de Transportes Reno-Meno (RMV, na sigla em alemão), a neve e o gelo causaram atrasos e cancelamentos de ônibus em diversas regiões. Em algumas localidades, quase todas as linhas de ônibus foram canceladas na manhã desta sexta-feira. Em Würzburg, na Baviera, caiu tanta neve em um curto período de tempo que os ônibus pararam de circular temporariamente. Voos foram cancelados no aeroporto de Hamburgo, complicando ainda mais o tráfego aéreo, já impactado por uma situação de caos no aeroporto Schiphol, de Amsterdã. O mau tempo levou dezenas de voos a serem cancelados tambem na capital holandesa, que tem um dos terminais aéreos mais movimentados da Europa, com até centenas de voos sob risco de serem afetados. O tempo deve se acalmar gradualmente no fim de semana, segundo meteorologistas. Apenas no norte ainda haverá quedas ocasionais de neve. le/ht/md (DPA, ots)