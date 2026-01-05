Milan e Napoli esperam por tropeço da Inter para assumir liderança da Serie A

Em uma disputa pelo título que parece agora reservada a três times, Milan e Napoli esperam por um tropeço da Inter de Milão na rodada do meio de semana para assumir a liderança da Serie A. Após 18 rodadas, a Inter lidera com 39 pontos, um a mais que o seu rival da cidade e dois à frente do atual campeão Napoli.

Teoricamente, a Inter tem a tarefa mais difícil, já que colocará sua liderança em jogo na quarta-feira contra o Parma, que precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento. No mesmo dia, o Napoli vai receber o Hellas Verona, antepenúltimo com 12 pontos, a mesma pontuação do lanterna Pisa, embora tenha um jogo a menos. A rodada será concluída no San Siro com o Milan recebendo o Genoa, que tem apenas três pontos de vantagem sobre as equipes na zona de rebaixamento para a Serie B. - Dinâmicas positivas -

O Milan está invicto nos últimos seis jogos do campeonato (quatro vitórias e dois empates), enquanto o Napoli tem a vantagem moral de ter conquistado a Supercopa antes do Natal e de ter obtido duas vitórias nos últimos dois jogos. A Inter também está invicta no campeonato desde a derrota no dérbi no final de novembro, embora tenha perdido para o Bologna nas semifinais da Supercopa antes de se vingar no domingo (3 a 1). Inter e Napoli se enfrentarão no próximo fim de semana no jogo de destaque da 20ª rodada.

Juventus e Roma, ambas com 33 pontos (6 pontos atrás do líder) e com um jogo a mais, perderam terreno em relação ao trio do topo da tabela após um final de ano inconsistente, e mais um tropeço pode tirar os dois times definitivamente da luta pelo 'Scudetto', uma disputa na qual o Como, atualmente em 6º lugar com 30 pontos e um jogo a menos, ainda sonha entrar. --- Programação da 19ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

(11h00) Pisa - Como (14h00) Lecce - Roma (16h45) Sassuolo - Juventus