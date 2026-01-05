Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan e Napoli esperam por tropeço da Inter para assumir liderança da Serie A

Autor AFP
Tipo Notícia

Em uma disputa pelo título que parece agora reservada a três times, Milan e Napoli esperam por um tropeço da Inter de Milão na rodada do meio de semana para assumir a liderança da Serie A. 

Após 18 rodadas, a Inter lidera com 39 pontos, um a mais que o seu rival da cidade e dois à frente do atual campeão Napoli. 

Teoricamente, a Inter tem a tarefa mais difícil, já que colocará sua liderança em jogo na quarta-feira contra o Parma, que precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento. 

No mesmo dia, o Napoli vai receber o Hellas Verona, antepenúltimo com 12 pontos, a mesma pontuação do lanterna Pisa, embora tenha um jogo a menos. 

A rodada será concluída no San Siro com o Milan recebendo o Genoa, que tem apenas três pontos de vantagem sobre as equipes na zona de rebaixamento para a Serie B.

- Dinâmicas positivas -

O Milan está invicto nos últimos seis jogos do campeonato (quatro vitórias e dois empates), enquanto o Napoli tem a vantagem moral de ter conquistado a Supercopa antes do Natal e de ter obtido duas vitórias nos últimos dois jogos. 

A Inter também está invicta no campeonato desde a derrota no dérbi no final de novembro, embora tenha perdido para o Bologna nas semifinais da Supercopa antes de se vingar no domingo (3 a 1). 

Inter e Napoli se enfrentarão no próximo fim de semana no jogo de destaque da 20ª rodada. 

Juventus e Roma, ambas com 33 pontos (6 pontos atrás do líder) e com um jogo a mais, perderam terreno em relação ao trio do topo da tabela após um final de ano inconsistente, e mais um tropeço pode tirar os dois times definitivamente da luta pelo 'Scudetto', uma disputa na qual o Como, atualmente em 6º lugar com 30 pontos e um jogo a menos, ainda sonha entrar.

--- Programação da 19ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

   - Terça-feira:

   (11h00) Pisa - Como                        

   (14h00) Lecce - Roma                       

   (16h45) Sassuolo - Juventus                

  

   - Quarta-feira:

   (14h30) Napoli - Hellas Verona             

           Bologna - Atalanta                 

   (16h45) Lazio - Fiorentina                 

           Parma - Inter                      

           Torino - Udinese                   

  

   - Quinta-feira:

   (14h30) Cremonese - Cagliari               

   (16h45) Milan - Genoa                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   39  17  13   0   4  38  15  23

    2. Milan                   38  17  11   5   1  28  13  15

    3. Napoli                  37  17  12   1   4  26  13  13

    4. Juventus                33  18   9   6   3  24  16   8

    5. Roma                    33  18  11   0   7  20  12   8

    6. Como                    30  17   8   6   3  23  12  11

    7. Bologna                 26  17   7   5   5  25  17   8

    8. Atalanta                25  18   6   7   5  21  19   2

    9. Lazio                   24  18   6   6   6  18  14   4

   10. Sassuolo                23  18   6   5   7  23  22   1

   11. Torino                  23  18   6   5   7  20  28  -8

   12. Udinese                 22  18   6   4   8  18  29 -11

   13. Cremonese               21  18   5   6   7  18  21  -3

   14. Parma                   18  17   4   6   7  12  19  -7

   15. Cagliari                18  18   4   6   8  19  25  -6

   16. Lecce                   17  17   4   5   8  12  23 -11

   17. Genoa                   15  18   3   6   9  18  28 -10

   18. Hellas Verona           12  17   2   6   9  13  28 -15

   19. Fiorentina              12  18   2   6  10  18  28 -10

   20. Pisa                    12  18   1   9   8  13  25 -12

