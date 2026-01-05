Manchester United demite técnico Rúben Amorim

Rúben Amorim não é mais técnico do Manchester United, anunciou o clube nesta segunda-feira (5), um dia depois a mais um mau resultado da equipe no Campeonato Inglês. Em seus 14 meses de trabalho, o treinador português não conseguiu devolver o prestígio do United, um dos gigantes do futebol inglês, mas que nos últimos anos não conquistou grandes títulos.

Com o time em sexto na tabela (a 17 pontos do líder Arsenal) após o empate de domingo contra o Leed United (1 a 1), a diretoria tomou a decisão de demitir Amorim. "É o momento certo para fazer uma mudança. Isso dará à equipe a melhor oportunidade de terminar a Premier League com a melhor classificação possível", explicou o clube em comunicado. O ex-jogador Darren Flechter "assumirá contra o Burnley na quarta-feira", acrescenta a nota. - Vice da Liga Europa e desempenho irregular -

Rúbem Amorim chegou a Old Trafford em novembro de 2024 e levou os 'Red Devils' à final da Liga Europa na temporada passada, perdendo para o Tottenham. No Campeonato Inglês, que o United é o recordista de títulos ao lado do Liverpool (20), o último deles em 2013, o clube terminou na 15ª colocação, o que o deixou de fora das competições continentais. Esta temporada tem sido muito irregular para os 'Red Devils', que somam oito vitórias, sete empates e cinco derrotas em 20 rodadas do campeonato.

No entanto, desde novembro o time venceu apenas dois dos 11 jogos disputados (com seis empates e três derrotas), resultados ruins que o afastaram das primeiras posições. "Não vou me demitir. Farei o meu trabalho até que alguém venha me substituir", disse Amorim após o empate contra o Leeds no domingo, ao ser novamente questionado sobre seu futuro: "Sei que o meu nome não é [Thomas] Tuchel, não é [Antonio] Conte, não é [José] Mourinho, mas sou o treinador do Manchester United. E será assim durante 18 meses ou até que a diretoria decida mudar", acrescentou.

- Mais dinheiro do que gols - Antes desse jogo, o treinador manifestou internamente sua frustração pela falta de contratações do clube na janela de janeiro. No início do segundo semestre de 2025, depois de ter completado a pior temporada do clube no último meio século, o United reformulou seu setor ofensivo com as contratações do brasileiro Matheus Cunha, do esloveno Benjamin Sesko e do camaronês Bryan Mbeumo (pelos quais pagou US$ 260 milhões, ou R$ 1,4 bilhão na cotação atual), mas esse investimento não se refletiu nos resultados.