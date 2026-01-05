Maduro fará primeira aparição em juízo nesta segunda-feira em tribunal de Nova York

O ditador venezuelano Nicolás Maduro deve comparecer pela primeira vez a um tribunal americano nesta segunda-feira, 5, para responder às acusações de narcoterrorismo usadas pelo governo Trump para justificar a captura e extradição para Nova York. O procedimento deve ocorrer ao meio-dia (14h de Brasília) perante um juiz em Manhattan. Cilia Flores, esposa de Maduro, também irá comparecer ao tribunal.

O casal foi capturado durante uma operação militar norte-americana em Caracas no último sábado, 3. Depois disso, eles foram enviados para um presídio na cidade de Nova York. Maduro é acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos. Como réu no sistema jurídico dos EUA, ele terá os mesmos direitos que qualquer outra pessoa acusada de um crime, incluindo o direito a julgamento por um júri composto por cidadãos comuns de Nova York. A expectativa é que a defesa conteste a legalidade da prisão, argumentando que o ditador goza de imunidade judicial por ser chefe de Estado soberano, apesar de os EUA não reconhecem Maduro como chefe de Estado legítimo da Venezuela.