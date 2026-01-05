Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juiz de processo contra Maduro tem outros grandes casos em sua carreira

Autor AFP
AFP Autor
O juiz americano encarregado do processo contra Nicolás Maduro, Alvin Hellerstein, lidou ao longo de sua extensa carreira com outros casos espinhosos, entre eles julgamentos pelos atentados de 11 de setembro e pelos maus-tratos de prisioneiros pelas forças americanas.

Nascido em Nova York em 1933, ele se formou na Universidade de Columbia e foi advogado militar no corpo jurídico das forças armadas entre 1957 e 1960.

Hellerstein trabalhou depois como advogado no setor privado até 1998, quando foi nomeado juiz federal no distrito sul de Nova York pelo presidente democrata Bill Clinton.

O magistrado de 92 anos é responsável, desde 2011, pelo processo por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe de inteligência militar venezuelano, no qual Maduro aparece desde 2020.

Extraditado em 2023 da Espanha, Carvajal declarou-se culpado em junho perante Hellerstein de "narcoterrorismo" em conluio com um movimento guerrilheiro colombiano e de importação de cocaína para os Estados Unidos. Sua sentença será anunciada em 23 de fevereiro.

Hellerstein já condenou em 2024 outro acusado nesse caso, o ex-general venezuelano Cliver Alcalá, que recebeu 21 anos e oito meses de prisão.

O juiz também presidiu julgamentos civis ligados aos atentados de 11 de setembro de 2001, casos sobre o tratamento da CIA a detidos acusados de "terrorismo" ou sobre abusos infligidos a presos em cárceres americanos no Iraque e no Afeganistão.

Foi ainda responsável pelo julgamento em que o banco francês BNP Paribas foi declarado, em outubro, cúmplice de atrocidades no Sudão, por ter organizado transações comerciais cujas receitas financiaram o Exército e as milícias do regime. O júri condenou o banco a pagar 20,75 milhões de dólares (112,25 milhões de reais) às vítimas.

Em novembro de 2024, Hellerstein também condenou a 18 anos de prisão Bill Hwang, ex-diretor do fundo de investimento americano Archegos Capital Management, que sacudiu os mercados financeiros com sua queda em 2021.

