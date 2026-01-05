Juiz de processo contra Maduro tem outros grandes casos em sua carreira

O juiz americano encarregado do processo contra Nicolás Maduro, Alvin Hellerstein, lidou ao longo de sua extensa carreira com outros casos espinhosos, entre eles julgamentos pelos atentados de 11 de setembro e pelos maus-tratos de prisioneiros pelas forças americanas. Nascido em Nova York em 1933, ele se formou na Universidade de Columbia e foi advogado militar no corpo jurídico das forças armadas entre 1957 e 1960.

Hellerstein trabalhou depois como advogado no setor privado até 1998, quando foi nomeado juiz federal no distrito sul de Nova York pelo presidente democrata Bill Clinton. O magistrado de 92 anos é responsável, desde 2011, pelo processo por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe de inteligência militar venezuelano, no qual Maduro aparece desde 2020. Extraditado em 2023 da Espanha, Carvajal declarou-se culpado em junho perante Hellerstein de "narcoterrorismo" em conluio com um movimento guerrilheiro colombiano e de importação de cocaína para os Estados Unidos. Sua sentença será anunciada em 23 de fevereiro. Hellerstein já condenou em 2024 outro acusado nesse caso, o ex-general venezuelano Cliver Alcalá, que recebeu 21 anos e oito meses de prisão.