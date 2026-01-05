Italianos mortos em incêndio na Suíça são repatriados
Os corpos de cinco dos seis italianos mortos no incêndio de um bar em uma estação de esqui suíça serão repatriados nesta segunda-feira (5) para a Itália, constatou a AFP.
Os caixões foram transportados do centro funerário de Sion até o aeroporto militar da cidade, no Cantão de Valais, sudoeste da Suíça.
A chegada à Itália estava prevista para o fim da manhã, informaram as autoridades italianas.
Segundo a investigação, o incêndio que destruiu o bar Le Constellation foi provocado por velas pirotécnicas no porão do estabelecimento, deixando 40 mortos e 119 feridos, principalmente jovens.
Na noite de domingo, as autoridades conseguiram identificar as vítimas fatais. Trata-se de 21 suíços, uma franco-suíça e 18 estrangeiros com idades entre 14 e 39 anos, anunciou a polícia de Valais. Resta identificar seis dos 119 feridos.
“Houve vítimas, feridos, que estavam em estado tão grave que a identificação tem sido até agora muito difícil de realizar”, declarou nesta segunda-feira o chefe do Executivo de Valais, Mathias Reynard, ao canal francês France Info.
Na Suíça, as autoridades abriram uma investigação penal contra o casal francês proprietário do bar, Jacques e Jessica Moretti, por “homicídio culposo, lesões corporais culposas e incêndio culposo”.
A investigação deve esclarecer se as obras realizadas no bar estavam em conformidade com a lei quanto aos materiais utilizados, rotas de evacuação, meios de extinção e, sobretudo, as normas de prevenção de incêndios, segundo as autoridades.
