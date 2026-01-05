Israel ataca alvos do Hezbollah e do Hamas no Líbano antes de reunião-chave sobre desarmamento

A força aérea de Israel atacou áreas no sul e no leste do Líbano nesta segunda-feira, 5, afirmando que os locais abrigam infraestrutura dos grupos militantes Hezbollah e Hamas. As ofensivas ocorreram poucos dias antes de o comandante do Exército libanês apresentar ao governo um informe sobre a missão de desarmar o Hezbollah em regiões próximas à fronteira com Israel. Os ataques aconteceram quase duas horas depois de o porta-voz árabe das Forças Armadas israelenses, Avichay Adraee, alertar na rede social X que o Exército atingiria alvos do Hezbollah e do Hamas em duas vilas do vale do Bekaa, no leste do país, e em outras duas no sul do Líbano.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que uma casa atingida na vila de Manara, no vale do Bekaa, pertencia a Sharhabil al-Sayed, comandante militar do Hamas morto em um ataque israelense com drone em maio de 2024. No ano passado, o Exército libanês iniciou o processo de desarmamento de grupos palestinos. O governo afirma que, até o fim de 2025, todas as áreas próximas à fronteira com Israel - conhecidas como região ao sul do rio Litani - estarão livres da presença armada do Hezbollah. O tema deve ser discutido em reunião do governo marcada para quinta-feira, com a participação do comandante do Exército, general Rudolph Haikal. Os ataques desta segunda-feira ocorreram em vilas ao norte do rio Litani, distantes da fronteira com Israel. O desarmamento do Hezbollah ocorre após uma guerra de 14 meses entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã, encerrada em novembro de 2024 com um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.