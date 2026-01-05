Gvardiol, do Manchester City, fratura tíbia e vai passar por cirurgia

"O croata sofreu uma fratura na tíbia da perna direita. A lesão ocorreu durante o segundo tempo da partida da Premier League contra o Chelsea", disse o City em um comunicado, acrescentando que o zagueiro precisará passar por uma cirurgia.

O zagueiro croata Josko Gvardiol, do Manchester City, fraturou a tíbia durante o empate em 1 a 1 contra o Chelsea no fim de semana, anunciou o clube nesta segunda-feira (5).

Gvardiol disputou 16 partidas na Premier League nesta temporada, marcando dois gols.

A ausência de Gvardiol se soma à do também zagueiro Rúben Dias, que também se lesionou na partida contra o Chelsea. A gravidade da lesão do jogador português ainda não foi divulgada.

Essas duas baixas agravam ainda mais os problemas defensivos do City, que já não conta com John Stones, afastado por um mês devido a uma lesão na coxa, e Rayan Aït-Nouri, que está com a seleção da Argélia na Copa Africana de Nações.

O Manchester City é o segundo colocado na Premier League, seis pontos atrás do líder Arsenal.