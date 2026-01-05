Groenlândia deve se preparar 'para todos os cenários' ante ameaças de Trump, alerta deputada

A Groenlândia precisa estar preparada para todos os cenários devido às ameaças preocupantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (5) Aaja Chemnitz, deputada que representa o território autônomo do Ártico no Parlamento dinamarquês. Os Estados Unidos mantêm uma base militar na Groenlândia, uma vasta ilha com 57 mil habitantes e recursos minerais significativos, em sua maioria inexplorados.

Na noite de domingo, Trump declarou mais uma vez que "precisa da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional". "Nos ocuparemos da Groenlândia em cerca de dois meses (...). Falaremos sobre a Groenlândia daqui a 20 dias", acrescentou o presidente americano a bordo do Air Force One. Donald Trump reclamou que navios russos e chineses estão "por toda parte" na costa da Groenlândia. Para a deputada Aaja Chemnitz, "tudo isso é muito preocupante".

"Precisamos estar preparados para todos os cenários, seja um cabo de comunicação rompido ou as ameaças de Trump. Os groenlandeses precisam se preparar", disse ela à AFP. "Ele está espalhando mentiras sobre a presença desses navios. É muito preocupante", insistiu. Assim como seu homólogo groenlandês Jens Frederik Nielssen, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, condenou as recentes declarações de Trump, que há mais de um ano repete que deseja tomar a Groenlândia.

"Peço aos Estados Unidos que cessem suas ameaças contra um aliado histórico e contra um território e um povo que deixaram claro que não estão à venda", afirmou a primeira-ministra em um comunicado. "É completamente absurdo dizer que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Groenlândia", acrescentou. Chemnitz recomenda que as declarações de Trump sejam levadas "mais a sério do que antes".