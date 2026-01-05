Funcionários do Louvre aprovam retomar a greve iniciada em dezembro

Os trabalhadores do museu mais visitado do mundo aprovaram "por unanimidade" a retomada da greve em assembleia, segundo os sindicatos CFDT e CGT, que consideraram que não houve "avanços suficientes" nas negociações com o Ministério da Cultura francês.

Os funcionários do Louvre votaram, nesta segunda-feira (5), pela retomada da greve iniciada em 15 de dezembro e suspensa durante as festas de fim de ano, em protesto contra as condições de trabalho no museu, que reabrirá parcialmente.

"Cerca de 350 pessoas, de diferentes departamentos — administradores, curadores, pessoal de apoio — votaram por unanimidade" a favor da retomada da mobilização, disse Valérie Baud, representante do CFDT, à AFP.

A direção do Louvre afirmou que o museu estará "parcialmente" aberto e que o "tour das obras-primas", que inclui a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia, estará disponível.

Os funcionários protestam contra a falta de pessoal, principalmente na vigilância das salas, e contra o aumento do preço dos ingressos para turistas não europeus, medida que entra em vigor em 14 de janeiro.

O museu está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e fugiram com diversas joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 550 milhões) em apenas alguns minutos.