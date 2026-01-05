EUA ampliam número de países com caução de até US$ 15 mil para solicitar vistos; veja lista

O governo Trump adicionou sete países - cinco deles na África - à lista de nações cujos cidadãos precisam depositar uma caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 81,5 mil na cotação atual) para entrar nos Estados Unidos. Com a inclusão, a lista passa a ter 13 países, todos africanos, com exceção de dois, o que torna o processo de obtenção do visto americano inacessível para muitos solicitantes.

O Departamento de Estado acrescentou discretamente, na semana passada, os seguintes países à lista: Butão Botsuana República Centro-Africana

Guiné Guiné-Bissau Namíbia

Turcomenistão As designações entraram em vigor na quinta-feira, 1º, de acordo com um aviso publicado no site travel.state.gov. Os novos países se juntam as seguintes nações, que foram incluídas na lista em agosto e outubro do ano passado:

Mauritânia São Tomé e Príncipe Tanzânia