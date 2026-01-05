EUA ampliam número de países com caução de até US$ 15 mil para solicitar vistos; veja lista
O governo Trump adicionou sete países - cinco deles na África - à lista de nações cujos cidadãos precisam depositar uma caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 81,5 mil na cotação atual) para entrar nos Estados Unidos.
Com a inclusão, a lista passa a ter 13 países, todos africanos, com exceção de dois, o que torna o processo de obtenção do visto americano inacessível para muitos solicitantes.
O Departamento de Estado acrescentou discretamente, na semana passada, os seguintes países à lista:
Butão
Botsuana
República Centro-Africana
Guiné
Guiné-Bissau
Namíbia
Turcomenistão
As designações entraram em vigor na quinta-feira, 1º, de acordo com um aviso publicado no site travel.state.gov.
Os novos países se juntam as seguintes nações, que foram incluídas na lista em agosto e outubro do ano passado:
Mauritânia
São Tomé e Príncipe
Tanzânia
Gâmbia
Malawi
Zâmbia
A medida é a mais recente iniciativa do governo Trump para endurecer os requisitos de entrada nos EUA. Entre as exigências, estão entrevistas presenciais para cidadãos de todos os países que precisam de visto, além da apresentação de anos de histórico em redes sociais e relatos detalhados sobre viagens e vínculos familiares.
Autoridades americanas defendem as fianças - que variam de US$ 5 mil (R$ 27,2 mil) a US$ 15 mil - afirmando que o mecanismo é eficaz para evitar que visitantes ultrapassem o período de permanência autorizado pelo visto.
O pagamento da caução não garante a concessão do visto, mas o valor é reembolsado caso o pedido seja negado ou quando o titular comprovar que cumpriu os termos da autorização.
*Com informações da Associated Press.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente