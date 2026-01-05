Emprestado ao Lyon, Endrick diz que seu objetivo é 'voltar à Seleção'

"Vou fazer de tudo para voltar à Seleção", declarou Endrick nesta segunda-feira (5), ao ser apresentado como novo jogador do Lyon, clube ao qual chega cedido por empréstimo pelo Real Madrid. O atacante de 19 anos teve pouco espaço com o técnico Xabi Alonso no time merengue nesta temporada (apenas 99 minutos em campo entre todas as competições) e procura novos ares na França para poder jogar mais e ter chances de ser convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Todo jogador brasileiro sonha com a Seleção. Graças a Deus já pude jogar pela Seleção e fazer gols. Agora eu não estou sendo convocado, não estou jogando frequentemente pela Seleção porque foi o que Deus preparou para a minha vida. Agora vou fazer de tudo para poder voltar à Seleção, que é o meu sonho desde criança", declarou Endrick na entrevista coletiva de sua apresentação. O jogador revelou que conversou com Ancelotti, que foi seu técnico no Real Madrid, antes de tomar a decisão de se transferir para o Lyon. "Eu falei com o Carlo. Ele me deu algumas instruções do que poder fazer e do que fazer para melhorar. O conselho dele foi: 'Saia, jogue, desenvolva o seu futebol onde você pode jogar e pode ser feliz", contou. Endrick também falou sobre sua chegada e adaptação ao novo clube.

"Desde quando eu soube que seria o meu caminho ir ao Lyon, comecei a ver os jogos do Lyon, comecei a ver como o time jogava e pude falar com o Paulo [Fonseca, treinador]. Agora que estou com eles é melhor ainda, porque eu posso treinar e já estou junto com o pessoal, consigo me comunicar e brincar com todos. Estou muito feliz de estar aqui" Sete vezes campeão da Ligue 1 entre 2002 e 2008, o Lyon perdeu protagonismo no futebol francês e europeu nos últimos anos, também arrastado por problemas econômicos. Após 17 rodadas disputadas no campeonato francês, o time é o quinto colocado com 30 pontos, a dez do líder Lens.