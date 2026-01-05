Embaixada palestina é oficialmente inaugurada em Londres

A representação palestina inaugurou de forma oficial, nesta segunda-feira (5), a sua embaixada no Reino Unido, em um ato que seu principal responsável diplomático em Londres classificou como um "momento histórico". A abertura do órgão diplomático em Londres ocorre mais de três meses depois de o governo britânico reconhecer o Estado da Palestina.

"Hoje nos reunimos para assinalar um momento histórico: a inauguração da embaixada no Reino Unido, com status diplomático e plenas atribuições", comemorou o embaixador, Husam Zomlot, que anteriormente detinha o título de chefe da missão diplomática palestina. A abertura desta embaixada "marca um passo importante nas relações britânico-palestinas, no longo caminho do povo palestino rumo à liberdade e à autodeterminação", acrescentou. Após suas palavras, o novo embaixador revelou uma placa com a inscrição "Embaixada do Estado da Palestina", colocada no edifício situado em Hammersmith, no oeste de Londres. "Para gerações de palestinos em Gaza, na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e nos campos de refugiados, bem como em toda a diáspora, esta embaixada representa a prova de que a nossa identidade não pode ser negada", defendeu Zomlot.

O embaixador insistiu na "promessa" de "continuar uma paz justa e duradoura, baseada no direito internacional e nos valores universais". O representante do rei britânico Charles III, Alistair Harrison, também declarou que este é "um momento histórico para a Palestina" e "o início de uma mudança importante nas relações bilaterais", que, em sua opinião, já são "muito estreitas". O Reino Unido reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em setembro, quase dois anos após o início da devastadora guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.