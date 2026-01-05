Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixada dos EUA alerta cidadãos sobre manifestações no Brasil contra ação na Venezuela

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alerta aos cidadãos norte-americanos que residem no país sobre manifestações em protesto a operação dos EUA na Venezuela, que depôs o ditador Nicolas Maduro. Em nota divulgada em seu site nesta segunda-feira, 5, a embaixada pediu que os cidadãos evitem as áreas de manifestação e "exerçam cautela" em suas proximidades.

O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação, cuja aglomeração costuma ser "pacífica e ordeira", mas alertou que "manifestações podem rapidamente tornar-se imprevisíveis".

A embaixada destacou os protestos previstos em frente à Embaixada dos EUA em Brasília e nos consulados localizados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, todos com início na tarde desta segunda-feira.

O órgão recomendou que norte-americanos evitem essas áreas, acompanhem a mídia para atualizações e "mantenham a discrição".

Outras manifestações de "natureza semelhante" são esperadas nos próximos dias, em diferentes locais do Brasil, acrescentou.

