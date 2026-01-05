Embaixada dos EUA alerta cidadãos sobre manifestações no Brasil contra ação na Venezuela

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alerta aos cidadãos norte-americanos que residem no país sobre manifestações em protesto a operação dos EUA na Venezuela, que depôs o ditador Nicolas Maduro. Em nota divulgada em seu site nesta segunda-feira, 5, a embaixada pediu que os cidadãos evitem as áreas de manifestação e "exerçam cautela" em suas proximidades.

O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação, cuja aglomeração costuma ser "pacífica e ordeira", mas alertou que "manifestações podem rapidamente tornar-se imprevisíveis".