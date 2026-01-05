Egito vence Benin na prorrogação e vai às quartas da Copa Africana

O Egito, um dos favoritos a conquistar a Copa Africana de Nações (CAN), precisou jogar a prorrogação para eliminar o Benin nas oitavas de final e garantir sua vaga nas quartas de final, nesta segunda-feira (5), em Agadir, no Marrocos. No Grand Stadium, os 'Faraós' suaram, mas conseguiram evitar os pênaltis e venceram por 3 a 1 no tempo extra após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Marwan Attia abriu o placar já no segundo tempo com um chute de longa distância (69'). Mas Jodel Dossou, que joga na quinta divisão francesa, empatou na reta final, aproveitando duas falhas do goleiro Mohamed El-Shenawy (83'). Na prorrogação, Yasser Ibrahim de cabeça fez o segundo dos egípcios, após um escanteio (97'). E o astro Mohamed Salah, num contra-ataque (120'+3), garantiu a classificação marcando seu terceiro gol no torneio. O sonho de Salah de conquistar a CAN pela primeira vez, depois de ter perdido duas finais, continua vivo. O Egito vai lutar por uma vaga nas semifinais contra o vencedor do confronto entre a atual campeã Costa do Marfim e Burkina Faso, que jogam na terça-feira em Marrakech.